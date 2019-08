Autoridades alfandegárias apreendem 4,5 toneladas de cocaína na Alemanha

Hoje às 11:37 Facebook

As autoridades alfandegárias alemãs apreenderam uma quantidade recorde de 4,5 toneladas de cocaína dentro de um contentor na cidade portuária de Hamburgo, na Alemanha, com um valor de revenda de mil milhões de euros, foi esta sexta-feira anunciado.

"Esta é a maior apreensão de cocaína na Alemanha", indicaram os serviços alfandegários de Hamburgo num comunicado.

O contentor, supostamente com grãos de soja, vinha de Montevideu, capital do Uruguai, e seria enviado para Antuérpia, na Bélgica.

Quando as autoridades da alfândega abriram o contentor, deparam-se com vários sacos de desporto pretos, 211 no total, nos quais encontraram 4200 pacotes de cocaína.

Segundo os serviços alfandegários, a elevada pureza da droga permite avaliar o seu custo de revenda na rua em quase mil milhões de euros.

Entre 2017 e 2018, as autoridades descobriram um total de 3,8 toneladas de cocaína em três apreensões.