Autoridades brasileiras culpam narcotráfico por morte de criança a tiro

O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, responsabilizaram esta segunda-feira o narcotráfico pela morte de uma menina de 8 anos, atingida na sexta-feira por uma bala perdida, e defenderam a atuação da polícia.

"O Estado tem de fazer as suas operações e procurar de todas as formas possíveis a segurança da população. Eu comandei uma tropa que operou no (Complexo do) Alemão e na Maré (no Rio de Janeiro), e o narcotráfico coloca a população na rua e dispara contra a tropa. O narcotráfico coloca em risco a própria gente que habita aquela região", afirmou Hamilton Mourão, citado pelo jornal Estadão.

Hamilton Mourão disse que o Rio de Janeiro "vive em guerra" e questionou a versão da família da criança, de que a menor foi atingida por um disparo feito por agentes da polícia.

"É aquela história, é a palavra de um contra o outro. E (...) nessas regiões de favela, se a pessoa disser que foi um traficante que disparou, no dia seguinte ele aparece morto", declarou Mourão.

Uma menina de 8 anos foi morta na passada sexta-feira por uma bala perdida, durante um tiroteio com a polícia numa favela do Rio de Janeiro.

Agatha Sales Félix foi atingida com uma bala nas costas quando estava numa carrinha na favela do Complexo do Alemão.

Os moradores daquela favela e a família de Agatha Félix culpam a polícia local pela morte da criança, afirmando que ouviram apenas um tiro quando ela foi atingida.

Já os polícias alegam que foram atacados de várias direções e que estavam a reagir a tiros, sem admitirem que foi uma bala proveniente de uma das suas armas que atingiu a criança.

Segundo o vice-presidente do Brasil, os grupos criminosos têm apoio das próprias comunidades locais que, por vezes, forjam versões de que foram as forças policiais responsáveis pelo crime.

"Têm força de apoio daquela que varre a rua depois do confronto, daquela que diz que quem disparou foi a polícia, independentemente da investigação que tenha sido feita. Temos de reconhecer que em determinados lugares do Brasil vive-se uma guerra. E aí acontecem tragédias dessa natureza", acrescentou o governante ao Estadão.

Já o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que desde que assumiu o cargo, em janeiro último, adotou uma forte retórica de combate ao crime baseada no uso da violência, afirmou que tem alcançado "resultados satisfatórios", acrescentando que não será a morte da criança a fazer parar o seu projeto contra a criminalidade.

"A nossa missão é resgatar o Rio de Janeiro das mãos do crime organizado. O resultado está a aparecer de forma satisfatória. O narcotráfico utiliza as comunidades como escudo. Disparam em polícias e nas pessoas. O crime organizado tem mantido a barbárie como uma de suas bandeiras. Nós estamos a conseguir combater porque os polícias militares e civis estão a trabalhar", disse esta segunda-feira Witzel à imprensa local.

"Eu sou pai, eu tenho os meus filhos em casa, eu olho para eles deitados na cama e penso: 'amanhã, aquela mãe não vai ter o filho deitado na cama, para poder olhar, para poder acariciar'. (...) Eu sou uma pessoa de sentimento. (...) Agora, não é porque nós temos um facto terrível como esse que vamos parar o Estado", frisou o governador.

Após a entrada de Witzel no poder estadual, o número de pessoas mortas pela polícia aumentou significativamente em comparação com anos anteriores.

Nos primeiros cinco meses do seu mandato, 731 pessoas morreram no Estado do Rio de Janeiro em operações policiais, um aumento de 19,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os últimos dados oficiais.