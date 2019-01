Autoridades desistem de furo horizontal para chegar até menino espanhol

Hoje às 10:10, atualizado às 10:11 Facebook

Nova mudança de estratégia. As autoridades espanholas desistiram do furo horizontal que levaria até ao poço onde terá caído o menino espanhol de dois anos, no domingo.

Os trabalhos centram-se, agora, na vertical. E, aqui, há duas hipóteses: no próprio furo onde terá caído Julen; e na abertura de um poço paralelo àquele onde estará o menino de dois anos, desaparecido na quinta do tio, em Málaga, desde domingo.

Juan López Escobar, da Ordem dos Engenheiros do Sul, em Espanha, sublinhou que não se trata de desistir de vez do túnel horizontal, que iria de encontram ao local onde estará Julen, a mais de 70 metros de profundidade. Problemas com as sondagens para o furo horizontal, como deslizamentos de terra ocorridos durante a noite, levaram as autoridades a mudar de estratégia, centrando os trabalhos num furo vertical paralelo àquele onde estará Julen.

"Falar de tempos é impossível", disse Escobar, sublinhando que uma obra destas características precisaria de cerca de um mês só para a preparação da furação. Tempo que não há, neste caso.

Esta manhã, começaram a chegar ao local camiões com tubos metálicos que serão usados no revestimento do novo furo, com um 120 centímetros de diâmetro, quase um metro mais largo que aquele em que caiu Julen.

Para já, escavadoras estão a rebaixar a ladeira junto ao poço, para minorar o trabalho da perfuradora, que entrará em ação a seguir. A ideia é fazer este furo até aos 71 metros de profundidade, paralelo àquele onde estará Julen. A Brigada de Salvamento Mineiro entraria aí em ação, escavando à mão os últimos quatro metros para chegar à criança, explica o jornalista do "El País" que está no local a acompanhar os trabalhos.

Cabelo de Julen encontrado no poço

Na quarta-feira, as equipas de resgate encontraram cabelo de Julen entre o material sólido que foi extraído do poço, que passou por um teste de ADN e que foi comparado com o dos familiares do menino.

O diretor da Guarda Civil, Felix Azón, explicou aos jornalistas que a família já foi informada de que foram encontrados vestígios biológicos que têm "altíssima possibilidade de serem da criança".

A criança, de dois anos, caiu no domingo num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia.

Uma centena de pessoas participam da operação de resgate da criança desde as 14 horas de domingo, quando o pai do menino e o serviço 112 avisaram a Guarda Civil que ele tinha caído no poço, um buraco para prospeção e busca de água naquela zona de serra.

Para o local foram destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga.

Algumas empresas privadas estão a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança.