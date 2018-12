Autoridades em alerta com teclados falsos em caixas multibanco

Hoje às 15:15 Facebook

A Guardia Civil, em Espanha, alertou os cidadãos para um novo método que está a ser usado para enganar quem quer levantar dinheiro. Estão a ser colocados teclados falsos em várias caixas multibanco.

Quando alguém tenta levantar dinheiro num dos dispositivos manipulados, o dinheiro não sai e o teclado falso vai guardar o pin do cartão que está inserido.

"Se isso acontecer, não vá embora", adverte a Guardia Civil, num tweet publicado esta semana.

Os agentes recomendam que caso isto aconteça os utilizadores comprovem se a ranhura não está fechada. As autoridades advertem também para que se tenha cuidado com os "falsos ajudantes" e pede para que, no caso de isto acontecer, se contacte imediatamente a instituição bancária.