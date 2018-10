Autoridades espanholas desarticulam rede internacional de drogas sintéticas

Hoje às 11:41 Facebook

A polícia espanhola desarticulou na província de Málaga um dos maiores laboratórios ilegais de drogas sintéticas do país, numa operação em que foram detidas 16 pessoas.

Sete dos suspeitos foram detidos em Espanha, sete no Reino Unido e dois em França.

Na operação foram confiscadas uma máquina de secagem, quatro de síntese química e 14.500 litros de produtos químicos com os quais poderiam ter sido feitos mais de mil quilos de anfetaminas e MDMA (Ecstasy) com um valor de mais de cinco milhões de euros no mercado ilegal, informam a Polícia Nacional e a Autoridade Tributária espanhola.

Nas várias fases da operação foram detidas 16 pessoas e confiscados 199 quilos de marijuana em Espanha, 90 em França e 145 no Reino Unido, onde também foram apreendidos 261 quilos de haxixe.

O caráter internacional da organização criminosa requereu a colaboração da agência NCA (National Crime Agency) do Reino Unido e da Polícia Nacional francesa.