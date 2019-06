Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:18 Facebook

80 migrantes viajaram escondidos no porão de um pesqueiro e, em alto mar, foram transferidos para pequena embarcação de madeira. Traficantes de pessoas foram detidos.

Um grupo de contrabandistas de pessoas usou um pesqueiro para levar 80 migrantes até alto mar, local onde estas pessoas foram transferidas para um pequeno barco de madeira e abandonadas para serem resgatados por uma Organização Não Governamental, junto à ilha italiana de Lampedusa.

O método de contrabando - usado regularmente por organizações criminosas - foi filmado por um avião e um drone da Frontex - Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira e os contrabandistas acabaram detidos pelas autoridades italianas.

80 migrantes escondidos no porão

Os elementos da Frontex, que procedem ao controlo da migração, à gestão das fronteiras e ao combate à criminalidade transfronteiriça, estranharam ver um arrastão de pesca a rebocar um pequeno barco de madeira vazio em alto mar. Decidiram, por isso, monitorizar aquela embarcação e, algumas horas depois, foram surpreendidos com um movimento estranho: saindo do porão do pesqueiro, onde permaneciam escondidas, 80 pessoas amontoaram-se no pequeno barco de madeira. Ato contínuo, o arrastão de pesca libertou-se do barco que rebocava e seguiu a sua rota. Já a embarcação repleta de migrantes dirigiu-se lentamente à ilha italiana de Lampedusa.

Segundo a Frontex, "trata-se claramente de um caso de um 'Barco-Mãe' utilizado por criminosos para transportar um grande grupo de migrantes, através do mar, em direção ao seu destino antes de os descarregar num barco mais pequeno". Quando as autoridades perceberam o que se estava a passar, o Centro Nacional de Coordenação italiano deu início a uma operação complexa, que permitiu que a Guardia di Finanza e a Guardia Costiera italianas apanhassem o pesqueiro e prendessem os suspeitos de contrabando de pessoas. Também o "barco dos migrantes foi intercetado nas águas italianas".