Autoridades irlandesas vão investigar OVNI que surpreendeu pilotos de avião

A Autoridade da Aviação Irlandesa (AAI) está a investigar o avistamento de um objeto voador não identificado por parte de dois pilotos que sobrevoaram o território irlandês.

Na manhã do dia 9 de novembro, um piloto da British Arways, que partiu de Montreal, no Canadá, contactou a torre de controlo de Shannon depois de um objeto desconhecido ter aparecido junto ao avião. A piloto perguntou mesmo se havia algum exercício militar a decorrer naquela zona, explica o jornal "The Guardian".

"Estava mover-se muito rápido. Apareceu do lado esquerdo e depois desviou-se rapidamente para norte. Era uma luz muito brilhante que desapareceu a alta velocidade", explicou a mulher.

De acordo com a gravação, disponível na plataforma Airlive, um site para entusiastas de aviação, a piloto recebe da torre a informação de que não existia qualquer exercício militar no local. "Não há nada nos radares", pode ouvir-se.

Ainda assim, a mulher insiste de que algo lhe apareceu à frente e ela "gostaria de saber o que era".

Um outro avião que sobrevoou a mesma zona deu conta de algo semelhante. O piloto da Virgin Airlines, que saiu de Orlando em direção a Manchester, alertou para a possibilidade de se tratar de "um meteorito", acrescentando que muitos objetos estariam a fazer a mesma trajetória.

Um porta-voz da AAI explicou, ao "The Irish Times", de que já tinha sido aberta uma investigação ao caso. "Vai ser investigado de acordo com as normas de investigação de ocorrências confidenciais", disse.