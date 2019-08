Hoje às 10:42 Facebook

Um avião C-101 da Força Aérea espanhola despenhou-se no mar menor, ao largo de Múrcia, esta segunda-feira de manhã.

O piloto, único tripulante a bodo, conseguiu ejetar-se antes que o avião se estatela-se nas águas do mar, ao largo da localidade de La manga, em Múrcia.

Segundo o 112 de Múrcia, estão a decorrer buscas para resgatar o piloto.

O avião fazia um voo de instrução. Desconhecem-se, de momento, as causas que levaram à queda do aparelho ao serviço do Exército do Ar (a Força Aérea espanhola).