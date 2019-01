Autoridades sem esperança de encontrar Sala vivo. Avião terá caído devido ao gelo

Hoje às 11:28 Facebook

A equipa de resgate de Emiliano Sala admitiu ter perdido a esperança de encontrar o jogador vivo, uma vez que o avião terá caído no Canal da Mancha depois de uma hélice ter ficado bloqueada pelo gelo.

O atleta argentino enviou uma mensagem aos familiares e expressou algum receio sobre o estado da aeronave, com 25 anos.

Também foi revelado que o piloto, Dave Ibbotson, de 60 anos, teve que abortar três tentativas de descolagem e brincou com os amigos dizendo que o avião estava "um pouco enferrujado" nos dias que antecederam o voo.

O Piper PA-46 Malibu deixou o aeroporto de Nantes, no noroeste da França, por volta das 20.15 horas de segunda-feira (19.15 horas em Portugal continental) e estava a caminho de Cardiff, Inglaterra, onde Sala se iria juntar aos novos colegas de equipa.

Com cerca de uma hora de voo, o piloto pediu ao controlo de tráfego aéreo para reduzir a altitude de cerca de 1500 metros para 700 metros. Mas pouco tempo depois, a guarda costeira de Guernsey foi alertada de que o avião tinha desaparecido do radar.

"É muito arriscado viajar com um só motor numa noite de inverno"

Especialistas da aviação dizem que a aeronave monomotor, alugada de forma privada, não deveria ter arriscado o voo naquelas condições atmosféricas, com a formação de gelo.

Segundo o jornal britânico "The Telegraph", Alastair Rosenschein, um ex-piloto, disse: "Já é uma viagem bastante arriscada para se fazer numa aeronave monomotor, especialmente no inverno e mais ainda à noite. Também há problemas de congelamento. É estranho voar por cima da água com um só motor durante uma noite de inverno, porque se o motor falha, o avião cai na água".

Permanece o mistério em torno do dono do avião, alugado a cerca de 115 euros por hora, com o clube Cardiff City a afirmar que Sala havia rejeitado a oferta de um voo comercial, por ter preferido recorrer aos "próprios meios".

Fonte do clube disse que foi iniciada uma investigação para descobrir porque é que o jogador tinha arriscado a sua vida numa viagem através do Canal da Mancha. Neil Warnock, treinador do Cardiff, só orientou os seus jogadores na quarta-feira, numa primeira sessão desde a tragédia.

A aeronave, construída em 1984, está registada nos Estados Unidos da América e não em Inglaterra, através de uma empresa com sede em Norfolk. A empresa Southern Aircraft Consultancy cobra aos proprietários cerca de 575 euros por ano para registar as aeronaves na Autoridade Federal de Aviação, o que significa que é mais difícil para os proprietários serem identificados. Há três anos, o avião Piper PA-46 Malibu, que pode transportar seis passageiros, foi entregue ao Reino Unido, desde Espanha, por um piloto britânico chamado David Henderson.