Avalancha nos Alpes suíços provocou um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de uma avalancha ocorrida nos Alpes suíços na zona de Bovernier (sudoeste), informou a polícia suíça.

As autoridades deste cantão, conhecido como Valais em francês e Wallis em alemão, indicaram que as duas vítimas seguiam com outras duas pessoas e foram varridas pela avalancha, este domingo de manhã, a mais de 2400 metros, junto à fronteira com a França e a Suíça.

Os quatro viviam ou eram originários daquela região.

As equipas de resgate encontraram um homem de 37 anos soterrado debaixo de 1,5 metros de neve.

Os seus companheiros conseguiram retirar um outro amigo que tinha ficado debaixo da neve e foi conduzido ao hospital.

Todos usavam dispositivos de deteção de vítimas de avalancha, que emitem sinais de rádio e podem funcionar tanto para receção quanto para transmissão.