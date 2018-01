Avalanche na Turquia mata cinco soldados

Hoje às 14:09 Facebook

Pelo menos cinco soldados morreram, este domingo, e 12 ficaram feridos na sequência de uma avalanche quando procediam a operações militares no sudeste da Turquia.

A avalanche ocorreu este domingo perto da cidade de Hizan, na província montanhosa de Bitlis, segundo o gabinete do governador da província.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência de notícias Associated Press, os soldados conduziam operações militares contra o grupo rebelde Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla original).

Os soldados feridos foram transportados de helicóptero, mas não estavam em estado grave, disse o gabinete do governador de Bitlis.