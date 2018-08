Avião aterra de emergência após janela da cabine do piloto se partir

JN 14 Maio 2018 às 12:50 Facebook

Um avião chinês foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em 20 minutos depois de uma janela na cabine de pilotagem se partir, a mais de nove quilómetros de altitude.

De acordo com o "Daily Mail", o capitão Liu Chuanjian disse numa entrevista ao "Chengdu Business Daily" que o copiloto foi "parcialmente sugado para fora do para-brisas e tinha metade do corpo a balançar no ar". O piloto explicou que "a temperatura na cabine de pilotagem desceu para -40ºC" e "a maior parte dos botões de controlo deixou de funcionar". Segundo o capitão, o copiloto foi salvo pelo cinto de segurança.

Zeng Jun, um dos passageiros, disse que "o avião começou a descer de repente depois de cerca de uma hora a voar". Havia pessoas a gritar, malas a cair e caixas de comida espalhadas pelo corredor do avião.

O avião da empresa Sichuan Airlines enviou um alerta Squawk 7700, para avisar o posto de controlo da região sobre a emergência. A aeronave, que voava para Lhasa, no norte da China, teve que regressar ao Aeroporto Internacional de Shuangliu, onde aterrou em segurança às 7.46 horas da manhã desta segunda-feira (00.46 horas em Portugal continental).

O copiloto ficou com arranhões na cara e lesões leves na cintura. Uma passageira também ficou ferida. As duas vítimas, bem como mais 27 passageiros que alegaram não se sentirem bem, foram levados para um hospital local.

Os restantes passageiros foram encaminhados para o voo seguinte, que partia às 11.50 horas da manhã (04.50 da manhã em Portugal continental) para Lhasa.

A Sichuan Airlines emitiu um comunicado inicial a dizer que o acidente foi causado por uma falha na unidade de controlo do voo. A Administração de Aviação Civil da China e a companhia aérea vão continuar as investigações.