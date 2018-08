Avião aterra de emergência com janela partida

02 Maio 2018 às 17:55 Facebook

Um avião da Southwest Airlines teve de aterrar de emergência esta quarta-feira devido a uma janela partida.

De acordo com a CNN, o voo 957 da companhia aérea Southwest, que ligava Chicago e Nova Jérsia, nos EUA, foi desviado para Cleveland, Ohio, e realizou uma aterragem de emergência.

Segundo Elizabeth Cory, da Administração Federal de Aviação, o desvio foi feito após ter sido reportado um problema com uma das janelas do avião.

Alejandro Aguina, um dos 76 passageiros, publicou no Twitter uma fotografia da janela partida. O passageiro disse que a janela partiu do "lado de fora" e agradeceu aos pilotos e à tripulação pela "forma profissional" com que lidaram com a situação.

Ainda é desconhecida a causa que levou a janela a partir-se.

Recorde-se que uma pessoa morreu há duas semanas depois de uma janela ter partido num voo da mesma companhia, quando fazia a ligação entre Nova Iorque e Dallas.