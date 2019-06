Avião aterra de emergência em Londres após "ameaça de segurança"

Hoje às 12:41 Facebook

Um avião da Air India aterrou de emergência, esta quinta-feira, no aeroporto de Stansted, em Londres, por uma alegada ameaça de bomba, uma informação partilhada no Twitter da companhia aérea e mais tarde eliminada.

O voo AI191 partiu da cidade indiana de Mumbai com destino a Newark, nos Estados Unidos, e foi a própria companhia, a Air India, que partilhou a alegada ameaça de bomba através da rede social Twitter, de acordo com a Reuters. A aeronave, um Boeing 777-337, realizou um desvio e aterrou no aeroporto de Stansted, aproximadamente às 10.15 horas, escoltado por um avião da Força Aérea britânica.

Segundo a BBC, a publicação da Air India acabou por ser eliminada, explicando que se tinha tratado apenas de uma "ameaça de segurança". O aeroporto de Stansted, através de uma publicação no Twitter, informou que a pista já foi reaberta e pede desculpa pela interrupção, agradecendo a "paciência"