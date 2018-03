Avião "atropela" funcionário em aeroporto de Londres

Hoje às 11:54 Facebook

Um funcionário do Aeroporto de Gatwick, em Londres, ficou ferido, esta quarta-feira, depois de ter ficado com o pé preso debaixo de uma roda de um avião, que iria descolar para a Rússia.

O homem, responsável pelo transporte de bagagens, teve de ser assistido pelos serviços de emergência do aeroporto, segundo a Sky News.

"O paciente sofreu ferimentos graves num membro inferior e, após tratamento prestado pela nossa equipa, foi transportado para o St George's Hospital", referiu o porta-voz do serviço de emergência. A dnata, empresa para a qual o homem trabalha, confirmou o incidente no aeroporto.

Os passageiros do avião não se tinham apercebido, até serem avisados pela tripulação. "Disseram-nos que o avião tinha passado por cima de uma pessoa, durante a descolagem de Gatwick para São Petersburgo", referiu, no Twitter, uma das pessoas que estava dentro do avião.