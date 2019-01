Encontrados destroços do avião dado como desaparecido em França

Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram encontrados os destroços e um paraquedas do avião caça Mirage 2000D, que descolou da base aérea de Nancy-Ochey, França, e que estava dado como desaparecido dos radares esta quarta-feira de manhã, numa zona montanhosa entre Doubs e Jura.

De acordo com o jornal francês "L'Est Républicain", os primeiros destroços, um paraquedas e um mapa foram encontrados na fronteira entre Doubs e Jura. A hipótese de um acidente parece estar confirmada. Várias testemunhas reunidas no local confirmam ter ouvido uma explosão.

As pesquisas concentram-se agora numa pequena área. Os pilotos, um homem e uma mulher, ainda não foram encontrados.

Num comunicado de imprensa emitido às 16.20 horas locais (15.20 horas em Portugal continental) no Twitter, a Força Aérea confirma que o "contacto rádio/radar foi perdido" com o caça 2000D da base aérea de Nancy-Ochey.

"Os meios de busca e salvamento foram ativados imediatamente para encontrar a aeronave e a sua tripulação", diz a Força Aérea.

Segundo a imprensa francesa, o avião, que levava dois tripulantes a bordo, desapareceu cerca das 12 horas locais (11 horas em Portugal continental).