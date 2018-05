Avião cai com menino de sete anos minutos após pai saltar de pára-quedas

Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Kris Kacprzak, paraquedista amador, saltou de um avião minutos antes de a aeronave cair com filho de sete anos dentro, no último domingo, em Edenderry, Irlanda.

De acordo com o "Daily Mail", o piloto e o menino morreram, enquanto Kris Kacprzak e outros quinze paraquedistas se salvaram.

Ao chegar a terra, o pai correu desesperado para a cena do acidente, a mais de um quilómetro de distância, e começou a cavar os escombros com as próprias mãos, tentando salvar o filho Kacper. Contudo, os corpos da criança e do piloto, já sem vida, só conseguiram ser recuperado pelos socorristas na noite de domingo. Os corpos foram levados para o Hospital Regional de Midland em Tullamore.

Testemunhas disseram que o avião "mergulhou de nariz" e que houve um "barulho terrível" ao cair no pântano no Condado de Offaly.

No último domingo, Kris permitiu que Kacper o acompanhasse no voo como um "presente de fim-de-semana". Segundo os colegas do pai, pertencentes ao Clube de Paraquedismo Irlandês, Kris e Kacper eram os "melhores amigos". "Kris é um entusiasta de paraquedismo e Kacper amava o pai. Ele adorava os aviões e eu não tenho dúvidas de que, ao crescer, teria adorado estar com o pai", revelou uma fonte próxima do clube.

Ao jornal britânico, o clube disse que "o piloto era muito respeitado no Reino Unido e tinha muita experiência". "É uma tragédia terrível atingir o clube e as nossas mais profundas condolências vão para a família neste momento".

Noel Cribbin, membro do governo local de Offaly, disse que a comunidade ainda estava em estado de choque com a notícia das mortes. "O Clube de Paraquedismo tem mais de vinte anos em Edenderry e segue os mais altos padrões", disse ele. "Isto nunca tinha acontecido, é uma tragédia profunda para as duas famílias."

A Unidade de Investigação de Acidentes Aéreos examinou o local na segunda-feira. Ainda não se sabe o que causou a queda do avião.

Alguns membros do Clube de Paraquedismo Irlandês irlandeses criaram uma página de arrecadação de fundos e já receberam mais de 37 mil euros em auxílio das famílias de Kacper e do piloto.