Um avião caiu em Havana, Cuba, minutos depois de descolar do Aeroporto Internacional José Martí de La Habana, esta sexta-feira. Três pessoas sobreviveram e uma centena morreu, noticia a imprensa oficial cubana.

A notícia foi avançada pela Cuba TV. Trata-se de um Boeing 737 da companhia Cubana de Aviación, fretado pela companhia mexicana Damojh, e tinha como destino Holguín, a quarta maior cidade do país.

O avião, que tinha passado na revisão técnica anual em novembro do ano passado, caiu pouco depois das 12 horas locais numa zona de campos agrícolas entre Boyeros e Santiago de Las Vegas.

Segundo os moradores, citados pelo "Granma", o avião deu uma volta para entrar no aeroporto e colidiu com os cabos de eletricidade.

A bordo seguiam 110 pessoas, seis tripulantes e 104 passageiros. Citado pela agência Prensa Latina, o presidente do Conselho de Estado de Cuba, Miguel Diaz Canel, deslocou-se ao local da tragédia: "Um lamentável acidente aéreo aconteceu. As notícias não são animadoras, parece que há um número elevado de vítimas". Entre elas estão um bebé de dois anos e quatro crianças.

São três mulheres as sobreviventes que se encontram em estado crítico.

O diário oficial "Granma" confirmou que todos os passageiros - à exceção dos seis tripulantes e de cinco passageiros que eram mexicanos - eram cubanos.

A embaixada do México em Cuba já ativou os protocolos de emergência.

Os familiares das vítimas já chegaram ao local para identificação dos corpos.

No Aeroporto Frank País, de Holguín, de onde partiu um voo com as famílias, foi, entretanto, criado um posto de comando especial.

Dezenas de meios de bombeiros, equipas de emergência médica e proteção civil foram mobilizados. Os primeiros socorros chegaram ao local cerca de 12 minutos, após a queda.

Foi decretado luto nacional, em Cuba, até à meia-noite de sábado (5 horas da madrugada em Portugal continental).