Avioneta cai sobre casas em São Paulo

Uma avioneta caiu, esta sexta-feira à tarde, sobre uma área residencial na Zona Norte de São Paulo, Brasil.

De acordo com os bombeiros locais, que mobilizaram 10 viaturas para o local do acidente, a aeronave despenhou-se, provocando um incêndio, na Avenida Santos Dumont, perto do Aeroporto Campo de Marte. Pelo menos duas casas e alguns veículos foram atingidos e quatro pessoas foram assistidas, não havendo informação quanto ao grau de ferimentos das vítimas.

As chamas alastraram-se pelo asfalto, como mostram alguns vídeos publicados nas redes sociais. Outras imagens retratam o fumo provocado pelo acidente, visto à distância.

Segundo a "GloboNews", a aeronave era uma Cessna 210, que teria acabado de descolar do aeroporto, caindo logo de seguida.

O acidente correu cerca das 16 horas locais (18 horas em Portugal continental) e, segundo o site G1, da "Globo", o fogo já estava parcialmente controlado vinte minutos depois.