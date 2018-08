Avião com dois pneus rebentados tenta aterrar de emergência nos EUA

JN Hoje às 17:50 Facebook

Um avião com 16 pessoas a bordo e dois pneus rebentados está a tentar aterrar de emergência no aeroporto de Teterboro, em Nova Jérsia, EUA.

O avião levantou voo por volta das 10.50 horas desta terça-feira, quando o trem de aterragem explodiu, de acordo com a Administração Federal de Aviação, citada pela CBS.

A bordo do avião, um Gulfstream IV - modelo utilizado sobretudo para uso privado e empresarial -, estão 16 pessoas.

Depois de se aperceber do rebentamento dos pneus dianteiros, o piloto começou a sobrevoar o aeroporto durante cerca de meia hora até ser desviado para um aeroporto regional.

Esperava-se que o avião aterrasse em Teterboro por volta das 12.20 horas locais (17.20 horas em Portugal continental), mas foi desviado para o aeroporto regional de Westfield-Barnes, no Estado do Massachusetts.

O avião tinha como destino o aeroporto de Luton, em Inglaterra.

De acordo com a "Fox News", trata-se do jato privado do rapper norte-americano Post Malone, que atuou nos MTV Video Music Awards, em Nova Iorque.