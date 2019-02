Avião comercial "surfa" massa de ar veloz e atinge 1300 km/hora

Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um Boeing 787 Dreamliner da Virgin Atlantic poderá ter estabelecido um novo recorde de velocidade para aquele avião, depois de ter sido ajudado por uma massa de ar que atingiu cerca de 360 quilómetros por hora, quando fazia a ligação entre Los Angeles e Londres. Chegou ao destino 48 minutos antes do previsto e atingiu uma velocidade que rondou os 1300 quilómetros/hora.

O voo VS8 da Virgin Atlantic fazia a ligação entre a costa oeste dos EUA e a capital britânica na segunda-feira, quando foi apanhado por um forte vento de cauda, que o empurrou para uma velocidade fora do comum, já que o habitual neste tipo de aeronave é voar a cerca de 900 km/hora.

"Wow, isso é rápido", foi o comentário de um porta-voz da Boeing, quando questionado pela CBS News. Ainda assim, apesar de os registos de sites de aviação mostrarem essa velocidade, não é possível à empresa confirmar com toda a certeza a velocidade, já que o fabricante não fica com esses dados. No total, o voo durou nove horas e 34 minutos, chegando 48 minutos mais cedo do que o previsto ao destino.

Saliente-se que o avião não quebrou a barreira da velocidade do som (1223 quilómetros/hora), já que a velocidade medida é relativa à velocidade do ar que rodeia a aeronave.

O anterior recorde para um Dreamliner era de um voo da Norwegian, que atingiu cerca de 1248 quilómetros por hora, quando ligava Nova Iorque a Londres, em janeiro de 2017, refere um jornalista especializado em aviação da cadeia de televisão norte-americana.