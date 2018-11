Avião de Angela Merkel fez aterragem de emergência

Hoje às 21:09, atualizado às 21:17 Facebook

Twitter

O Airbus A340 que transportava a chanceler Angela Merkel e a delegação alemã para a cimeira do G20, em Buenos Aires, Argentina, teve de fazer uma aterragem imprevista uma hora depois de descolar de Berlim.

O avião estava a sobrevoar a Holanda, com cerca de uma hora de voo, quando o comandante indicou aos passageiros que iria voltar atrás e aterrar no aeroporto Colónia-Bona por ter detetado "anomalias em vários sistemas eletrónicos", garantindo que não havia risco de segurança, segundo a agência Reuters.

"Devido a um problema técnico, o avião governamental aterrou em segurança em Colónia há poucos minutos", anunciou o gabinete da chanceler da Alemanha, cerca das 20.20 horas.

Angela Merkel estava a viajar para Buenos Aires, capital da Argentina, onde vai participar na cimeira do G20, que reúne as principais economias do mundo.

Num primeiro momento a tripulação permaneceu a bordo durante uma inspeção ao aparelho mas mais tarde acabou por ser transportada de autocarro para um hotel de Bona.

Fontes da delegação alemã, citadas pela agência Reuters, revelaram que estão a ser feitos esforços para conseguir voo para Angela Merkel e o seu ministro das Finanças, Olaf Scholz.

Este atraso pode complicar a agenda prevista da chanceler alemã em Buenos Aires, onde tinha planeados encontros bilaterais com os presidentes dos Estados Unidos, China, Rússia e Índia, uma vez que não conseguirá chegar antes de sexta-feira à noite.