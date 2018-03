Avião de carga russo cai na Síria e faz 32 mortos

Hoje às 15:07 Facebook

As autoridades russas anunciaram esta terça-feira a morte de 32 pessoas que seguiam a bordo de um avião de carga que se despenhou a 500 metros da pista de aterragem da base aérea da Rússia na Síria.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o An-26, com 26 passageiros a bordo e seis tripulantes, despenhou-se a 500 metros da pista de aterragem e descolagem da base aérea devido a um erro técnico.

A Rússia, um aliado do presidente da Síria, Bashar Al-Assad, utiliza uma base militar no país, perto da costa do Mediterrâneo.