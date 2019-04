Avião descolou para Lisboa e deixou passageiros no Porto

JN Hoje às 15:54 Facebook

Na última sexta-feira, um voo EasyJet que fazia a ligação entre Londres/Gatwick, em Inglaterra, e Lisboa, divergiu para o Porto. Horas depois, os passageiros foram informados de que o avião já tinha partido sem eles.

Devido a uma pista que se encontrava encerrada em Lisboa, o voo proveniente de Londres/Gatwick foi desviado e os passageiros saíram no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, recebendo a indicação que poderiam voltar a bordo assim que o avião fosse reabastecido, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

No entanto, as horas foram passando até os passageiros serem informados de que o avião já tinha descolado para Lisboa. Como compensação, receberam bilhetes de autocarro para prosseguirem a viagem e chegaram a Lisboa oito horas depois do que era previsto.

"Nós chegamos ao aeroporto pouco depois das 14 horas e ficamos sentados lá até às 16.30 horas, até que alguém nos disse que o avião já tinha saído para Lisboa. Toda a gente ficou chocada que o avião tenha saído sem nós, visto que tinha chegado connosco. Às 17.50 horas, os passageiros entraram num autocarro e foram para Lisboa", disse ao jornal "The Sun", Frazer Rendell, passageiro do voo.

"A EasyJet confirma que o voo EJU8717 de London Gatwick para Lisboa no dia 12 de abril foi desviado para o Porto devido ao encerramento de uma pista em Lisboa", refere um porta-voz da EasyJet ao jornal "Surrey Live".

"Infelizmente, o atraso fez com que a tripulação excedesse o limite legal de horas de trabalho, e aos passageiros foram oferecidos vales e o bilhete de autocarro para Lisboa. Apesar disto estar fora do alcance da EasyJet , pedimos desculpa aos passageiros pela inconveniência causada e agradecemos pela paciência. A segurança dos nossos passageiros e equipa é a maior prioridade para a EasyJet", justificou a empresa.

Recorde-se que na passada sexta-feira, as aterragens e as descolagens no Aeroporto de Lisboa estiveram suspensas ao final da manhã, depois de se ter registado o rebentamento de um pneu de um avião.