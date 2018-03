Avião despenha-se ao aterrar em aeroporto no Nepal

JN Hoje às 09:36 Facebook

Um avião da companhia do Bangladesh US-Bangla despenhou-se e incendiou-se, esta segunda-feira, na pista de aterragem do Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Kathmandu, no Nepal.

De acordo com o "Kathmandu Post", citado pela BBC, seguiam 67 passageiros a bordo da aeronave, um Bombardier Dash 8 - Q400, que tinha partido de Dhaka.

Não há informação sobre vítimas, além de dezassete feridos que foram resgatados e transportados para vários hospitais da região, segundo o secretário de Estado do Turismo, Suresh Acharya.

O acidente ocorreu cerca das 14.20 horas locais (8.35 de Portugal continental).

Imagens do avião acidentado foram partilhadas nas redes sociais.

O exército nepalês está envolvido nas operações de socorro.