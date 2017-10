Avião despenha-se na Costa do Marfim e faz quatro mortos

Hoje às 11:43, atualizado às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião de carga despenhou-se, este sábado, na Costa do Marfim, tendo provocado pelo menos quatro mortos.

O aparelho caiu perto no mar, perto do aeroporto internacional de Abidjan.

As equipas de socorro já removeram dois corpos do interior do avião. As outras duas vítimas foram encontradas junto aos destroços.

O acidente aconteceu a escassos metros da costa, em Port Bouet, o que permitiu que os serviços de emergência chegassem rapidamente à zona, assegurou o portal Koaci.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As imagens difundidas pelos meios de comunicação marfinenses mostram um avião pequeno, partido em dois e encalhado numa praia.

Um grave acidente de aviação aconteceu em 2000 na Costa do Marfim, quando uma aeronave da companhia queniana Kenya Airways caiu com 179 pessoas a bordo, também no mar, depois de ter descolado do aeroporto internacional e Abidjan, com apenas uma dezena de sobreviventes.