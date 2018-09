Avião em quarentena com passageiros doentes em Nova Iorque

Hoje às 15:25 Facebook

Um avião da Emirates ficou em quarentena, no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, nos EUA, depois de vários passageiros se terem sentido mal.

O avião da Emirates, com capacidade para 500 passageiros, proveniente do Dubai, ficou retido na pista pouco depois de ter aterrado no início da manhã desta quarta-feira. Vários passageiros terão revelado sintomas de má disposição, obrigando as autoridades a colocar o aparelho em quarenta.

Um dos passageiros que ficou retido no avião publicou uma fotografia nas redes sociais em que se pode ver vários carros da polícia na pista de aterragem

Entretanto, a Emirates, através das redes sociais, confirmou que 10 passageiros se sentiram mal. "Por precaução foram assistidos no local. Todos os outros vão desembarcar em breve", explica a empresa de aviação.