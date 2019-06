Avião esteve nove horas no ar para chegar ao sítio de onde partiu

Hoje às 11:44 Facebook

Um voo da Brussels Airlines esteve envolvido num problema burocrático, que deu origem a uma situação insólita. O avião foi obrigado a regressar ao ponto de partida, fazendo com que os passageiros passassem nove horas no ar para "irem a lado nenhum".

O voo SN515 da Brussels Airlines, de Bruxelas com destino a Washington DC, EUA, a 22 de junho, estava inicialmente programado para ser realizado com uma aeronave Airbus A330-200. Mas devido a uma mudança de última hora para um Airbus A330-300, recentemente transferida para a frota da companhia aérea, o voo, que iria descolar às 10.15 horas hora local, partiu com duas horas de atraso.

Para os passageiros, o atraso já era transtorno suficiente, mas não ficou por aí. O avião em que o voo estava a ser realizado tinha sido comprado há pouco tempo e não tinha a devida autorização para aterrar nos EUA, mas ninguém na empresa se apercebeu desse problema burocrático antes de levantar voo.

Em vez de arriscarem uma multa à chegada ao aeroporto Washington Dulles, a companhia decidiu inverter o rumo do avião, e dar meia volta algures perto da Irlanda. O avião voltou ao aeroporto de Bruxelas às 21:15 horas, após nove horas no céu.

Em declarações, a companhia aérea disse que "razões operacionais" estiveram no motivo do problema. Como compensação, a companhia deverá pagar a cada um dos passageiros 600 euros pelo inconveniente, para além de os terem colocado em hotéis durante a noite, e terem dado vales de refeição.

À CNN Travel um representante da Brussels Airlines explicou que as mais recentes aeronaves da frota, "ainda não têm os documentos necessários da FAA para atravessarem o espaço aéreo dos EUA". Adiantou que o incidente "só foi notado quando a aeronave já estava a quatro horas de distância de Bruxelas".