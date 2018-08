Avião ligeiro proveniente de Portugal cai em Espanha e faz três mortos

JN 12 Maio 2018 às 17:20 Facebook

Um avião ligeiro, com origem em Portugal e destino a Reus, em Tarragona, despenhou-se, este sábado à tarde, no município de Flix. Os três tripulantes que seguiam a bordo morreram.

Segundo revelou a Proteção Civil espanhola, o avião, um Mooney M20, descolou do aeródromo de Tires, em Cascais, e despenhou-se na estrada t-2237, entre as povoações de Vinebre e Flix, revela a rádio "Cadena Ser", a cerca de 70 quilómetros do destino.

As três pessoas vítimas eram de nacionalidade alemã, disse à Lusa fonte do gabinete de investigação de acidentes aeronáuticos. Fonte do organismo tinha antes afirmado à Lusa que o avião tinha matrícula da Alemanha e, depois, confirmou que os passageiros eram todos alemães.

Contactado pelo JN, o aeródromo de Tires disse não poder comentar a situação.

A queda provocou um incêndio numa zona de mato, mas este já foi extinto.

Uma exibição aérea em Tarragona foi interrompida, esta tarde, devido a problemas de visibilidade.