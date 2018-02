Hoje às 12:30 Facebook

Um Boeing 777 da United Airlines aterrou de emergência em Honolulu, no Havai, na última terça-feira, depois de ter perdido a cobertura de um dos motores durante o voo, com 373 passageiros a bordo.

Segundo a empresa, "os pilotos seguiram o protocolo e aterraram em segurança" e todos os passageiro saíram bem do avião, que ligava São Francisco a Honolulu.

"Ouviu-se um barulho muito forte e depois o avião começou a tremer", afirmou um passageiro ao "Hawaii News Now". "Avisaram-se que nos tínhamos de preparar para um impacto no caso de a aterragem ser mais forte", explicou Allison Sudiacali, que viajava com o filho de quatro meses.