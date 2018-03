Hoje às 16:33 Facebook

Um avião privado turco, que partiu este domingo dos Emirados Árabes Unidos com destino a Istambul com 11 pessoas a bordo despenhou-se no sul do Irão.

O aparelho, que descolou do emirado de Sharjah, caiu perto da cidade de Shahr-e Kord, cerca de 370 quilómetros a sul de Teerão, segundo a televisão estatal iraniana.