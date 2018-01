Hoje às 14:47, atualizado às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião com 162 passageiros a bordo saiu da pista e parou a meio de uma ribanceira, a poucos metros das águas do Mar Negro, na Turquia.

O Boeing 737 da companhia aérea "Pegasus" procedente da capital da Turquia, Ancara, saiu da pista ao aterrar no aeroporto de Trabzon.

Por razões ainda desconhecidas, a aeronave despistou-se e parou a poucos metros do mar, para sorte dos 162 passageiros.

"Houve pânico a bordo; pessoas a gritar, aos berros", contou uma das passageiras, Fatma Gordua. "Derrapámos para o lado, a frente do avião estava pousada enquanto a cauda estava levantada", acrescentou, em declarações à agência estatal de notícias turca Anadolu.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o portal Airlive, um site especializado em aviação, o Boeing teve problemas com os travões e circulava a 240 quilómetros hora no último terço da pista, sensivelmente a velocidade normal de aproximação à pista deste tipo de avião, de acordo com os dados oficiais da empresa.

Todos os passageiros foram evacuados e não foram registados feridos. O aeroporto suspendeu os voos até estarem reunidas as condições de segurança.