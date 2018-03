Aviões do exército israelita atacam instalação do Hamas na Faixa de Gaza

Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

O exército israelita anunciou ter atacado, este domingo de madrugada, uma instalação do Hamas na Faixa de Gaza, em resposta a um "ataque" palestiniano no sul de Israel.

"Um avião da Força Aérea israelita alvejou uma posição num complexo militar pertencente ao movimento terrorista Hamas em Rafah", indicou o exército num comunicado citado pela agência France Presse a partir da imprensa local.

De acordo com o jornal "Haaretz", que cita o exército, quatro palestinianos que carregavam "garrafas cheias de material inflamável" terão violado a barreira de segurança entre Israel e a Faixa de Gaza, na zona Kissufim.

Uma porta-voz militar israelita disse à agência France Presse que os quatro palestinianos tentaram incendiar equipamentos pesados.

"As máquinas foram danificadas, mas não pegaram fogo e os atacantes conseguiram escapar", disse a porta-voz, sendo que o incidente não fez qualquer vítima.

De acordo com o comunicado do exército, o incidente que ocorreu no sábado é um dos mais graves a ter lugar na área da barreira de segurança.

Israel e o Hamas mantêm um cessar-fogo desde 2014, mas este tem sido marcado por ataques pontuais a partir de Gaza, a que Israel responde com represálias contra alvos no enclave.