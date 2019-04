Avioneta despenhou-se na Macedónia e fez quatro mortos

Hoje às 20:49 Facebook

Uma avioneta Cessna, que transportava quatro cidadãos búlgaros, despenhou-se na tarde desta terça-feira enquanto efetuava um voo de Ócrida, cidade da Macedónia do Norte, até Sófia, capital búlgara, anunciou a Aviação Civil de Skopje.

"Devido ao mau tempo, o piloto pediu autorização para aterrar no aeroporto de Skopje, mas mudou de ideias e perguntou se podia continuar até Sófia", explicou o diretor da Aviação Civil de Macedónia do Norte, Nikolche Taseski.

O sinal da avioneta perdeu-se no radar pelas 16.15 locais (mesma hora em Portugal continental), quando se encontrava 26 quilómetros a sul do sul da capital macedónia, no cume da montanha Solunska Glava.

Equipas de resgate, enviadas para a zona onde a avioneta desapareceu do radar, já encontraram partes do aparelho e os corpos das vítimas, indicaram fontes da Aviação Civil.

A cidade medieval de Ócrida, que faz fronteira entre a Macedónia do Norte e a Albânia, no sudeste da Europa, é um destino turístico, especialmente para os búlgaros, por ter sido capital do império da Bulgária em finais do século X e inícios do século XI.