Aviv Oreg: "Num dia normal, sou revistado dez vezes"

Emanuel Carneiro Hoje às 10:48 Facebook

Twitter

O livro "O terror entre nós" é apresentado nesta quinta-feira, às 18.30 horas, no átrio da Casa do Futuro do Museu das Comunicações, em Lisboa. É o esforço conjunto do jornalista Henrique Cymerman e de Aviv Oreg, especialista em contraterrorismo e major reformado.

É legítimo considerar que as motivações reais por trás dos atos terroristas têm cada vez menos a ver com convicções religiosas?

Eventualmente, as motivações encontram ligação a crenças religiosas. Quando alguém reivindica a responsabilidade do ataque em nome do "Estado Islâmico" ou da Al-Qaeda, há uma ligação clara à religião. No entanto, reivindicar a responsabilidade é apenas o final do processo de radicalização do indivíduo e parece que uma larga porção desse processo nada tem que ver com religião. No nosso livro, descrevemos este processo de radicalização e o facto extraordinário é que é todos os ataques após o 11 de setembro foram perpetrados por cidadãos locais. Em Espanha, foram espanhóis; em França, franceses, e no Reino Unido, ingleses. No primeiro estágio do seu processo de radicalização, todos eles eram jovens, seculares e de segunda ou terceira geração de imigrantes a viver entre comunidades muçulmanos (embora cerca de 25% desses futuros atacantes se tenham convertido ao Islão e não tenham nascido muçulmanos). Graves crises (na maioria, pessoais, como desgostos amorosos ou perda de entes queridos) forçaram-nos a olhar para uma nova maneira de estar na vida.

Alguns radicais islâmicos acreditam que, com Donald Trump na presidência, assiste-se ao princípio do fim dos Estados Unidos. Que comentário lhe merece esta previsão?

Os radicais veem os eventos atuais como um desenvolvimento descontrolado. Este desenvolvimento, acreditam eles, começou com o 11 de setembro - um acordar dos muçulmanos - e a eleição de Trump é uma marca importante neste desenvolvimento descontrolado. As reações à sua eleição em fóruns e sites jiadistas revelaram entusiasmo e satisfação com os resultados. Nalguns dos centros jiadistas mais radicais, foram mesmo entregues doces e chocolates para celebrar a vitória de Trump.A vitória de Trump exclui, basicamente, qualquer tipo de muçulmano moderado. Não importa quem é o indivíduo: moderado, secular, médico, académico ou artista. Ele é, antes de mais, muçulmano e é, por isso, uma ameaça de segurança. Tal como Marx e Trotsky referiam que o proletariado devia desenvolver consciência de classe antes da revolução, também jiadistas como Abu Mohamed Al Maqdisi e Ayman Al Zawahiri discutiam que a consciência religiosa (na sua versão jiadista) devia ser desenvolvida entre os muçulmanos, para que pudessem atingir os seus objetivos. Brexit, Trump e outras tendências políticas de direita não deixam qualquer outra escolha que não juntarem-se aos jiadistas. Acredito que o grande desafio é evitar esta guerra total entre muçulmanos e não-muçulmanos. Não é ganhá-la. Apenas 0.5% dos muçulmanos partilha esta ideologia extremista. No entanto, continuar com estas políticas e com a eleição de figuras como a de Trump só joga a favor dos jiadistas.

Sendo um país pequeno, Portugal não será a primeira escolha para um ataque terrorista. Nesse sentido, acha que as autoridades portuguesas estão alerta o suficiente para impedir um atentado em média ou larga escala?

Portugal tem um bom registo no que diz respeito aos esforços legais para a integração de emigrantes e tem aumentado os serviços de Estado que proporciona a cidadãos estrangeiros. No entanto, o país não tem sido frontalmente atingido pela crise de refugiados que aflige muitos países da Europa. Há casos em que a entrada em larga escala de refugiados os empurra para as margens da sociedade, vivendo em condições miseráveis. Isto faz com que se desenvolvam ressentimentos com o país anfitrião e com a sua sociedade. Isto é um sítio de recrutamento perfeito para extremistas, que esperam explorar esta sensação de marginalização e, também, a presença na Europa. As autoridades portuguesas devem seguir dois pilares para lidar com esta ameaça. Tolerância zero para o extremismo - qualquer apelo à violência deve levar ao encerramento da mesquita e à prisão dos responsáveis por estes apelos. Nem sempre é simples a separação entre "liberdade de expressão" e "incitamento à violência", mas sempre que o for, deve haver consequências. Além disso, os líderes de comunidade muçulmana devem estar envolvidos na prevenção e interceção destes processos de radicalização. No nosso livro, discutimos muito estes pontos. Também sugerimos fundos estatais para financiar o ensino da versão moderada do Islão, aquela que é partilhada pela maioria da comunidade. Se Portugal falhar nisso, os membros mais jovens destas comunidades irão procurar informação religiosa na internet - Sheikh Google - e ser confrontados com visões extremistas que promovem o islão do séc. VII.

Concorda com a decisão dos Estados Unidos de considerar Jerusalém como capital de Israel? Essa proclamação não penaliza profundamente as tentativas para se alcançar a paz com os palestinianos?

Esta declaração de Trump sobre Jerusalém é um puzzle para muitos. Basicamente, não acrescenta nada. Acredito que tenha surgido apenas como um show-off para que israelitas e palestinianos a apresentassem como desejam, sem qualquer contribuição para o processo de paz. Acredito que uma declaração muito mais edificante teria sido: "Os EUA reconhecem Jerusalém como a capital de Israel e do futuro Estado da Palestina, com a fronteira a ser determinada entre si".

Descontando algum exagero, caminha-se para um cenário em que, sobretudo nas grandes cidades, qualquer cidadão pode ser olhado como um potencial terrorista, no sentido em que um simples carro pode ser uma arma?

Infelizmente, sim. Em Israel, já vivemos sob o efeito desta ameaça. Cinemas, shoppings, bares, restaurantes, transportes públicos, estádios e teatros, assim como escolas e universidades, são fortemente vigiados e todos quantos queiram ir a um desses sítios são sujeitos a controlos de segurança e revistas.Num dia normal, os meus pertences são revistados pelo menos dez vezes. As ruas, especialmente nas grandes cidades, estão cheias de cercas decorativas, plantas e enormes floreiras para prevenir atropelamentos ou ataques com carros-bomba. Ainda assim, acredito que, tal como dizemos no nosso livro, várias medidas podem ser tomadas para limitar a ameaça e focar a vigilância em indivíduos isolados.