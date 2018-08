"Avó Nazi" que nega Holocausto condenada a dois anos de prisão

09 Maio 2018 às 12:10 Facebook

Twitter

Uma mulher alemã foi detida, na segunda-feira, por negar reiteradamente a existência do Holocausto. A detenção teve lugar na própria casa, em Vlotho, no noroeste da Alemanha, depois desta não se ter apresentado às autoridades dentro do tempo estipulado.

Ursula Haverbeck, conhecida localmente como a "avó nazi", foi considerada culpada em oito acusações relacionadas com incitação ao ódio racial, depois de negar a existência de campos de concentração, onde morreram milhares de judeus, durante a Segunda Guerra mundial.

De acordo com a "Deutsche Welle", a primeira transgressão aconteceu em 2016, quando a mulher afirmou publicamente que as câmaras de gás de Auschwitz não tinham existido.

Posteriormente, a mulher, com 89 anos, voltou a negar o Holocausto junto de jornalistas, juízes e autoridades locais. Ursula sempre recusou as acusações, explicando que apenas estava a expressar uma opinião, recorrendo várias vezes a tribunais superiores.

A condenada tinha que se apresentar às autoridades até ao final da passada semana para cumprir a pena decretada. Sendo que o tempo expirou sem que a mulher se entregasse, a polícia deteve-a em casa.

Na Alemanha, o artigo 130 do código penal estabelece que quem negar ou defender os atos cometidos durante o regime nacional-socialista pode ser "punido com uma pena de prisão até cinco anos".