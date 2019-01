"Babysitter" mata bebé e entrega-o à mãe dizendo que estava a dormir

Hoje às 11:47 Facebook

Uma mulher de Wausau, no Estado norte-americano do Wisconsin, é acusada de ter matado um bebé que estava ao seu cuidado. Vestiu a criança e entregou-a à mãe dizendo que estava a dormir.

Marissa Tietsort, de 28 anos, sabia que o bebé que estava ao seu cuidado tinha morrido, mas não contou à mãe da criança.

De acordo com o que avança o jornal "Wausau Daily Herald", que teve acesso aos documentos do processo judicial, antes de o entregar à mãe, Marissa vestiu a criança já morta com roupas de inverno e cobriu-o com cobertores, sentando-o na cadeirinha do carro, dirigindo-se a um restaurante de fast-food na companhia do namorado e do filho, que nada sabiam do que estava a acontecer.

Uma autópsia determinou que o menino de dois anos morreu de ferimentos na cabeça. Havia também marcas no cóccix, que terá sido "fraturado e deslocado". A mulher foi condenada na última sexta-feira por homicídio intencional em primeiro-grau na morte do bebé.

Problemas com a justiça não são novidade

Este não é o primeiro caso em que a mulher enfrenta problemas com as autoridades. Em 2017, uma criança foi hospitalizada com uma ferida grave e fracturas no crânio.

Questionada pelas autoridades, a mulher disse aos investigadores que a irmã mais velha da criança tentou tirar uma garrafa da sua mão enquanto estava a alimentava o bebé. A mulher disse que a garrafa atingiu a criança, provocando-lhe as lesões. Ela nunca foi acusada nesse incidente.

Em 2010, o namorado de Marissa pediu medidas cautelares às autoridades, acusando-a de maus tratos aos filhos. Os serviços de segurança social retiraram-lhe os quatro filhos sem saber que ela estava grávida de um quinto.

A mulher encontra-se presa e grávida de um sexto filho. Vai ser novamente presente a tribunal no dia 18 de janeiro