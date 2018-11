Bala perdida mata aluna de 13 anos premiada por ensaio sobre violência

Hoje às 12:06 Facebook

Uma estudante norte-americana que recebeu um prémio por um ensaio sobre a violência na cidade de Milwaukee morreu dentro de casa ao ser atingida por uma bala perdida, noticia a BBC.

"Estamos num estado de caos. Na cidade em que moro, ouço e vejo exemplos de caos quase todos os dias. Crianças pequenas são vítimas de violência armada sem sentido (...)", referiu, há dois anos, Sandra Parks no seu ensaio premiado sobre os assassínios em Milwaukee.

Sandra estudava na Keefe Avenue School e o seu trabalho - que intitulou de "Our Truth" (A Nossa Verdade) - ganhou o terceiro lugar no concurso anual de ensaios Martin Luther King Jr. das Escolas Públicas de Milwaukee, cidade localizada no Estado norte-americano do Wisconsin.

A sua morte foi causada por alguém que decidiu disparar contra a sua casa e ela está morta

Na noite de segunda-feira, aos 13 anos, a jovem foi atingida dentro da sua casa por uma bala perdida, disparada no exterior. A família ainda tentou chamar socorro, mas Sandra morreu no local.

A mãe de Sandra, Bernice Parks, disse à polícia que foi dormir cedo e os seus filhos ficaram a ver televisão. Acordou com o som de tiros e, pouco antes das 20 horas, encontrou a filha a sangrar no chão.

"Ela disse: 'Mamã, fui baleada. Chame a polícia'", disse Bernice Parks à emissora de TV WITI. "Eu olhei para ela. Ela não chorou. Ela não estava a gritar. Ela estava tão pacífica ... Ela não merecia deixar este mundo assim", disse a mãe da jovem.

Na terça-feira, o autarca de Milwaukee, Tom Barrett, descreveu a situação como uma "insanidade".

"Tragicamente, a sua morte foi causada por alguém que decidiu disparar contra a sua casa e ela está morta. Aos 13 anos, na semana do Dia de Ação de Graças, na véspera de um dia de escola, no seu quarto, ela morreu", declarou Barret.

Um detido e um acusado

O diário "The Milwaukee Journal Sentinel" divulgou que um suspeito, Isaac D. Barnes, foi acusado de homicídio e um segundo homem, Untrell Oden, também foi acusado por ter ajudado a guardar duas armas.

A ex-namorada de Barnes teria declarado a um polícia, no local do crime, que o suspeito se aproximou do seu carro estacionado numa rua próxima carregando uma espingarda de assalto e usando uma máscara.

Barnes a teria insultado e disse a ex-namorada: "você tem sorte das crianças estarem no carro. Eu ia te aborrecer".

A polícia encontrou Barnes numa casa próxima, escondido num armário.

Sandra Parks esteve na Rádio Pública de Wisconsin em janeiro de 2017, dizendo que ansiava pelo "fim de toda a violência e (...) a negatividade que está a acontecer".

"Só se ouve dizer que alguém morreu, alguém levou um tiro. As pessoas não pensam que mataram um pai ou um filho ou uma neta ou um neto", disse Sandra.

As Escolas Públicas de Milwaukee informaram que Sandra é a sétima criança de uma escola distrital a ser assassinada em 2018.