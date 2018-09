Balanço de atropelamento intencional na China sobe para 11 mortos e 44 feridos

Hoje às 10:35 Facebook

As autoridades chinesas elevaram hoje para 11 mortos e 44 feridos o número de vítimas de um atropelamento intencional seguido de ataque com um punhal e uma pá na cidade de Hengyang.

O governo da cidade de Hengyang, na província de Hunan, revelou que o suspeito do ataque tem antecedentes criminais, incluindo tráfico de droga, roubo e agressões físicas e que, "agindo sozinho", procurou "vingar-se da sociedade".

A polícia identificou o homem como Yang Zanyun, de 54 anos, e natural do condado de Hengdong, que pertence a Hengyang.

Na terça-feira à noite - e não na quarta, como inicialmente noticiado - o homem subiu a calçada ao volante de um desportivo e embateu contra a multidão numa praça pública onde os chineses geralmente se juntam para dançar em grupo ou conviver.

De seguida, o homem atacou as vítimas com um punhal e uma pá, informaram hoje as autoridades.

Imagens de vídeo captadas por testemunhas mostram dezenas de pessoas a correr, em pânico, a fugir da praça, pessoas feridas no chão e outras a tentar ajudá-las.

A China tem registado vários incidentes do género, normalmente ligados a pessoas com problemas psicológicos ou ressentimentos com vizinhos ou a sociedade em geral.

Em junho passado, uma pessoa morreu e dez ficaram feridas quando um homem conduziu uma empilhadora contra peões numa cidade do leste da China, e acabou por ser abatido pela polícia.

Em abril, um homem armado com uma faca matou sete estudantes e feriu 19, quando os jovens regressavam a casa, no norte do país.

A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas de fogo, pelo que os ataques são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.