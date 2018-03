Bar instala alarmes em copos depois de quatro mil furtos

Hoje às 18:01 Facebook

Um bar na Bélgica decidiu instalar alarmes nos copos em que serve as bebidas, depois de cerca de quatro mil terem sido furtados num ano, porque as pessoas não veem o ato "como um roubo".

O sistema de segurança foi instalado no "The Beer Wall" há cerca de oito meses, segundo noticia o "The Independent", e custou 3550 dólares (cerca de três mil euros). Cada copo tem na sua base um sensor que dispara um alarme em caso de furto.

O dono do estabelecimento, Philip Maes, revelou ao jornal que recebe cerca de 700 mil clientes por ano e que alguns deles - os turistas e estudantes, em particular - não acham que levarem um copo de cerveja é um roubo - "é como retirar alguma coisa de um hotel".

Philip explicou que cada copo custa entre dois e oito dólares (1,60 e sete euros) e, por isso, o prejuízo anual ronda os 8800 dólares (cerca de sete mil euros), correspondentes a cerca de quatro mil copos roubados. A cada seis meses o bar acaba por ter de pedir uma nova palete com 400 novos copos.

A principal razão para que este estabelecimento tenha adotado esta medida foi porque "correr atrás de alguém por dois euros e depois ter uma discussão na rua com alguém que já bebeu algumas cervejas não é uma boa ideia".

No entanto, após instalarem o sistema, já desapareceram mais de 100 copos.

A cerveja é um produto muito comercializado na Bélgica, tendo cerca de 1600 tipos diferentes e cada um servido num copo próprio.