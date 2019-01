Barragem rebenta no Brasil e faz "vários mortos"

Hoje às 16:27 Facebook

Uma barragem, em Belo Horizonte, no Brasil sofreu uma rutura, esta sexta-feira. A água arrastou várias casas e terá provocado várias vítimas. Já foi ativado o plano de emergência.

De acordo com "O Globo", a Defesa Civil diz que há "possíveis vítimas" e os moradores estão a ser retirados do local.

A barragem, com capacidade para mais de um milhão de metros cúbicos de água, é explorada pela empresa Vale que, num comunicado publicado pouco depois do acidente, afirmou ter acionado o "Corpo de Bombeiros" e o "Plano de Atendimento a Emergências em Barragens".

"A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida dos empregados e dos cidadãos", explicou.

Fonte dos bombeiros, citada pela agência AFP, refere que testemunhos no local apontam para "vários mortos" na sequência deste incidente.

Mais de mil pessoas foram já evacuadas do parque de Inhotim. As autoridades tem que a lama proveniente da rutura da barragem venha a atingir as comunidades próximas. Neste parque trabalham mais de 600 pessoas.

Há quase três anos, uma das barragens da empresa Samarco, controlada pelos acionistas Vale e BHP, rebentou na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, originando uma torrente de lama que destruiu fauna, flora e construções ao longo de 650 quilómetros.

Aquele que é considerado o maior desastre ambiental do Brasil fez 19 mortos, além de ter deixado desalojadas milhares de famílias.