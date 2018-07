Barreiras que controlam entrada de turistas em Veneza geram protestos

29 Abril 2018 às 18:18 Facebook

Um grupo de cerca de 30 manifestantes protestou, este domingo, em Veneza, norte de Itália, contra as novas barreiras situadas no único ponto de entrada terrestre na turística cidade dos canais, cuja finalidade é controlar o número de visitantes.

Segundo nota municipal, a colocação dos torniquetes metálicos é uma "medida urgente" que visa "garantir a segurança pública e a habitabilidade na histórica cidade de Veneza", por acasião do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado a 1 de maio (terça-feira), altura em que é esperado um grande fluxo turístico.

"Durante o fim de semana, os turistas serão afastados da Piazzale Roma, de alguns locais da estação de comboios Santa Lucia e da Strada Nuova.

O acesso será concedido apenas a residentes e visitantes regulares que possuam um cartão Venezia Unica (...) A Ponte della Costituzione terá portões para limitar os números (de turistas)", pode ler-se no comunicado, que acrescenta ainda que "a polícia tem autoridade para criar novas restrições se as áreas ficarem muito congestionadas".

O presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, disse à agência de notícias ANSA que os turistas são importantes mas que não se podem sobrepor à segurança dos moradores da cidade.

No entanto, e tendo em conta que o turismo representa uma fatia considerável nos cofres dos serviços da cidade, a medida não está a ser encarada de forma positiva por todos, com o jornal local "La Nuova Venezia" a relatar muita resistência dos lojistas e operadores de barcos turísticos, que se veem forçados a deixar os passageiros em locais menos adequados.

"Parece uma piada, mas é real. Sem qualquer aviso prévio aos moradores ou aos operadores turísticos, como guias ou (funcionários) de hotéis. Veneza tem torniquetes na Ponte della Costituzione e em Lista di Spagna perto da estação de comboios. Simplesmente pavoroso", escreveu no Twitter Luisella Romeo, guia turística na cidade.

A medida "demonstra a vontade municipal de transformar de forma definitiva Veneza num parque temático", explica a organização de extrema esquerda Morion em comunicado, citado pela agência de notícias Efe.