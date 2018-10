Emanuel Carneiro Hoje às 11:48 Facebook

Uma aliada-chave da chanceler alemã, Angela Merkel, enfrenta a fortíssima possibilidade de registar perdas históricas nas eleições regionais de hoje na Baviera

Segundo a mais recente sondagem, a União Social Cristã (CSU) - liderada por Horst Seehofer, ministro do Interior - regista 33% das intenções de voto, que, a confirmarem-se, estão algo longe dos 47,7% do escrutínio anterior.

Apesar de ser apontada como a terceira formação (14%), atrás de Os Verdes (18%), a Alternativa para a Alemanha (AfD) - de extrema-direita - apresta-se para chegar ao Parlamento regional pela primeira vez. Os ventos radicais europeus, e não só, a avaliar pelo caso de Jair Bolsonaro, no Brasil, continuam, portanto, a ganhar intensidade.



O desemprego é praticamente inexistente, os benefícios sociais são generosos, quase um terço das grandes companhias alemãs tem sede lá e o crescimento económico ultrapassou o das outras regiões nos últimos oito anos. No entanto, a Baviera é o mais recente campo de batalha para os populistas, ansiosos por derrubar tanto Merkel como a ideia de uma Europa liberal.



Rica e religiosa, a região é um bastião conservador e a mais associada à política de migração de portas abertas da Europa, ou seja, o derradeiro prémio numa guerra ideológica que viu o populismo minar o consenso no lado este da União Europeia.

Multilateralismo KO?



Desde a crise da imigração de 2015, a extrema-direita tem ganho apoios na Baviera e os conservadores locais responderam com uma guinada brusca à Direita.



O número de requerentes de asilo é apenas uma fração do que foi há três anos, mas, ainda assim, a CSU rebelou-se contra a chanceler. Exigindo uma fronteira mais rigorosa com a Áustria, ameaçou retirar-se do Governo.



A Baviera tornou-se, assim, um teste à capacidade da CSU de reconquistar eleitores à extrema-direita, mesmo que o preço seja a viragem à Direita e o alinhamento com populistas de países vizinhos.



Viktor Orbán, o autoritário primeiro-ministro da Hungria, tem sido hóspede regular dos conservadores bávaros, bem como Sebastian Kurz, chanceler da Áustria, que governa numa coligação com a extrema-direita. Fala-se de "um eixo dos predispostos", que inclui também o vice-primeiro-ministro de Itália, Matteo Salvini.



Pode ser o fim do multilateralismo ordenado. Para já, foi imposto que haja crucifixos em todos os prédios públicos da região e patrulhas vigiam a fronteira, supostamente aberta às viagens entre países europeus.



Mas, como na vizinha Áustria, a riqueza da região não a protegeu da poderosa narrativa populista, que adotou uma atitude cada vez mais defensiva: "A crise dos migrantes continua, Merkel é a culpada e os imigrantes ameaçam as tradições e a prosperidade da Baviera".



"Não tem a ver com a economia, mas com identidade e com uma máquina populista muito bem oleada que está a reescrever a história recente", disse, ao jornal norte-americano "The New York Times", Gerald Knaus, diretor da Iniciativa de Estabilidade Europeia, um "think-tank" com sede em Berlim, capital alemã.



Palavras de alerta



A AfD é a força política que mais bem explorou o cenário. Há muito associada com regiões economicamente deprimidas do antigo Leste comunista, encontrou terreno fértil em grande parte da Baviera católica, alimentando temores da islamização e alertando contra o crime e o terrorismo dos migrantes.



A ministra da Justiça, Katarina Barley, condenou, há dias, uma iniciativa da AfD para criar plataformas online onde alunos e pais podem denunciar opiniões políticas dos professores.



"A maior ameaça à democracia é dá-la por adquirida", advertiu, anteontem, Wolfgang Schäuble, presidente do Parlamento.