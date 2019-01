Bebé de 11 meses sobreviveu a desabamento de edifício e temperaturas negativas

Hoje às 14:08 Facebook

Um bebé de onze meses foi resgatado com vida dos escombros de um edifício que ruiu parcialmente, segunda-feira, na cidade de Magnitogorsk, na Rússia. Balanço provisório dá conta de sete vítimas mortais até ao momento.

A criança esteve 35 horas exposta a uma temperatura de cerca de 20 graus negativos e foi resgatada 17 horas depois de a última pessoa ter sido tirada dos escombros do edifício com vida. O bebé estaria enrolado em roupa de cama.

"A menina foi encontrada durante os trabalhos de resgate, porque se ouviu o seu choro. Um dos operacionais ouviu-a e de imediato organizou-se uma operação de salvamento", disseram as autoridades à agência Interfax.

A criança, que apresenta um traumatismo cranioencefálico e hipotermia, foi hospitalizada na unidade de cuidados intensivos de um centro médico local.

"Se for necessário, a criança poderá ser transportada para Moscovo, para tratamento", adiantou, por seu lado, o departamento regional de Saúde.

O Departamento Regional de Emergências, citado pela agência russa Interfax, anunciou que pelo menos 37 pessoas estão ainda desaparecidas na sequência do desmoronamento do edifício na localidade de Magnitogorsk, que terá tido sido provocado por uma explosão de gás.

Um porta-voz do Ministério para Situações de Emergência da Rússia, que num balanço inicial tinha anunciado três mortos, especificou que foram retiradas dos escombros do edifício 12 pessoas, cinco das quais com vida, totalizando um balanço provisório de sete vítimas mortais.

O mesmo porta-voz adiantou que os trabalhos de resgate de vítimas foram entretanto suspensos devido ao risco de colapso do que restou do edifício de nove andares.

As operações de resgate estão também a ser dificultadas pelas baixas temperaturas, que rondam os 20 graus negativos em Magnitogorsk, situada no sul dos Urais, não muito longe da fronteira com o Cazaquistão.

O Presidente russo, Vladimir Putin, deslocou-se na segunda-feira ao local do desmoronamento e visitou os hospitais para onde foram conduzidos feridos.