Bebé de um ano morre esquecido pelos pais no carro

Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé, com apenas um ano, morreu depois de os pais se terem esquecido dele no interior do carro, em França, durante mais de duas horas, a uma temperatura superior a 30 graus.

A tragédia aconteceu, no passado domingo, na cidade de Pithiviers, em França. Segundo escreve o jornal "La Vanguardia", a causa da morte poderá ser a desidratação. O menino foi deixado no interior de um carro, mais de duas horas, a uma temperatura superior a 30 graus.

Foram os avós que deram conta do descuido dos pais, que deixaram o bebé dentro do carro, junto à casa da família. O menino ainda foi retirado com vida do interior do carro e levado para um hospital, onde esteve internado durante três dias até que acabou por morrer.

A polícia francesa já interrogou os pais da criança, que vão permanecer em liberdade, enquanto decorre a investigação. De acordo com as autoridades, os pais são pessoas "integradas" socialmente que não estavam a ser acompanhadas pelos serviços sociais.

A criança vai ser submetida a uma autópsia para se determinar oficialmente a causa da morte.