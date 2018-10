Bebé de um ano morre no carro esquecida pelo pai que foi trabalhar

Hoje às 09:40 Facebook

Uma menina de um ano foi encontrada morta no interior de um carro, em Sanchinarro, na zona de Madrid, em Espanha, na quarta-feira.

De acordo com o jornal "El País", citando fontes policiais, a menina foi deixada no carro, às 8.30 horas da manhã, depois de o pai se esquecer de a entregar no jardim-de-infância.

Quando a mãe a fui buscar, às 15 horas, os responsáveis pela creche informaram-na de que ninguém tinha levado a bebé ao início da manhã. O jornal "ABC" conta que a mãe ligou para o marido e deslocou-se ao local onde o homem tinha estacionado o veículo.

Quando chegou ao local, a menina já estava em paragem cardiorrespiratória. Quando os serviços de emergência chegaram ainda fizeram exercícios de reanimação durante cerca de 45 minutos, mas sem sucesso.

A Polícia Nacional está a investigar o caso e já deteve o pai da criança. O homem ainda não foi interrogado porque está a receber ajuda psicológica.