Bebé ficou três dias num quarto de hotel com os corpos dos pais

Uma bebé de seis meses foi encontrada viva e desidratada depois de ter estado três dias num quarto de motel com os cadáveres dos pais, que morreram por overdose, no Estado do Michigan, EUA.

A criança foi encontrada pela polícia na tarde de sexta-feira, junto aos corpos dos pais e de material utilizado no consumo de drogas, num quarto de motel em Whitehall. A mãe, Jessica Bramer, de 26 anos, da cidade Grand Rapids, e o pai, Christian Reed, 28, de Marne, estavam mortos há três dias.

Skylah, de apenas seis meses, estava desidratada e foi levada para um hospital de Grand Rapids em estado crítico. É esperado que a bebé recupere totalmente, mas ainda não se sabe quem poderá assumir a custódia.

Segundo a estação de televisão norte-americana WOOD-TV, a causa da morte dos pais não foi imediatamente identificada e pode levar semanas até se conhecerem os resultados de toxicologia. No entanto, devido aos indícios encontrados no quarto do motel, as autoridades acreditam que se possa tratar de um caso de overdose.

De acordo com outra televisão, a WKRG, os funcionários do motel recusaram dizer se alguém ouviu o bebé a chorar ou se viu algo suspeito.

Os pais tinham saído da prisão recentemente, segundo disseram membros da família à imprensa. Afirmaram ainda que os avós de Skylah entraram em contacto com os serviços de proteção de crianças, em janeiro, preocupados com a segurança da neta. A agência local de serviço de proteção a crianças não respondeu imediatamente aos pedidos para comentar o incidente.