Bebé "gigante" nasce com 6,3 quilos

Uma mulher de 42 anos deu à luz uma bebé com seis quilos e 300 gramas, o dobro do peso médio de nascimento, na localidade de Dagestankiye Ogni, na República de Daguestão, sudeste da Rússia.

Nasceu de forma natural, sem epidural ou analgésicos, sem necessitar de intervenções cirurgicas extra e sem recurso a fórceps ou outros instrumentos auxiliares, informa o jornal local "The Caucasus Post", que cita o Ministério da Saúde da região.

Seis quilos é o peso comum de um bebé aos seis meses de vida. O normal é que uma menina nasça com peso compreendido entre os 2,4 e os 4,2 quilogramas.

Segundo escreve o espanhol "El Mundo", desconhece-se se a mãe da criança sofreu algum tipo de complicação durante a gravidez, como diabetes gestacional, que é a causa mais frequente para o nascimento de bebés com macrossomia fetal, nome que se dá quando os recém-nascidos pesam mais de quatro quilos. Por pesar mais do que cinco, esta criança, cujo nome não é conhecido, é considerada "gigante" pelos padrões médicos.

Para já, a equipa que acompanhou a fase da gestação e do parto detetaram problemas de audição na recém-nascida e não descartam a hipótese de esta vir a sofrer mais complicações com o passar do tempo. Isto porque, por terem nascido por um canal demasiado estreiro para os seus corpos, os bebés com um peso superior à média, correm o risco de desenvolver roturas de clavícula ou braços, podendo ainda apresentar níveis de açucar baixos, problemas cardíacos e outras malformações.

De acordo com o Livro do Guiness, o bebé mais pesado do mundo, nascido em 1955 em Aversa, na Itália, tinha 10,2 quilogramas quando saiu da barriga da mãe.