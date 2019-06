Bebé contrai herpes após receber beijos no batizado

Hoje às 15:37 Facebook

Um recém-nascido está a lutar pela vida após contrair um herpes, conhecido como o "beijo da morte", no olho direito, devido aos beijos que recebeu dos familiares, no batizado, em Inglaterra.

Noah Tindle tinha apenas quatro semanas de idade quando a mãe, Ashleigh White, de 21 anos, reparou que o olho direito do filho estava inflamado e com bolhas. Inicialmente, o médico associou o olho irritado do bebé a um canal lacrimal bloqueado, que normalmente desaparece naturalmente.

Como o bebé não tinha febre e comia normalmente, Ashleigh também não se preocupou, mas, após alguns dias, surgiram bolhas ao redor do olho, que alertaram a mãe.

Ao pesquisar na internet, Ashleigh leu algo sobre um bebé com sintomas semelhantes, que tinha contraído herpes. Quando voltou ao médico, disseram-lhe que Noah tinha contraído o vírus do herpes simples 1, conhecido como o "beijo da morte".

"Muitos amigos abraçaram-no e beijaram-no no batismo, poderia ter sido qualquer um deles", disse Ashleigh, ao divulgar a história no Facebook, que desde então se tornou viral, para alertar outros pais.

Noah, agora com nove meses de idade, ainda está num processo de recuperação. Após dois meses no hospital, a receber injeções durante duas semanas, e seis meses de medicações diferentes, teve uma recaída em março. Noah teve de passar novamente pelo processo de medicação, segundo divulgou o canal de televisão espanhol Telecinco.

"Eu só quero que mais pessoas percebam os riscos e as consequências de beijar um bebé, especialmente um recém-nascido, quando se tem herpes labial, porque sei como pode ser doloroso ver o teu bebé tão mal", disse Ashleigh, de Barnsley, na Inglaterra.