Uma bebé colombiana nasceu com um irmão gémeo na barriga. Um fenómeno raro já registado na literatura médica como "fetus in fetu", ou, em termos coloquiais, como "gémeo parasita".

O estranho caso ocorreu em Barranquilla, na Colômbia, e foi detetado ao sétimo mês da gravidez de Mónica Vega. Uma ecografia de rotina revelou a existência de um segundo cordão umbilical que estava ligado ao bebé e a um segundo feto no seu interior, o que punha em risco a vida da criança. Às 37 semanas e meia, Itzamara nasceu de cesariana e uma intervenção semelhante foi-lhe feita para retirar o seu "gémeo parasita".

Este género de casos é extremamente raro e habitualmente é diagnosticado como um tumor, por vezes já na idade adulta. Neste caso, a deteção precoce motivou a intervenção imediata porque, apesar de o feto não ser viável, continuava a crescer no interior da irmã, pondo a sua saúde em risco. O caso foi revelado por uma televisão colombiana, onde o médico obstetra de Mónica explicou o fenómeno.

Segundo Miguel Parra, as células que iriam dar origem a um par de gémeos não se dividiram no momento certo, neste caso terá sido ao 17.º dia, fazendo com que um deles acabasse por se desenvolver dentro do outro. Surpreendente neste caso é que o "gémeo parasita" tinha braços, pernas, cabeça, cordão umbilical e saco amniótico próprio. Por não ter coração e cérebro, não existia qualquer hipótese de sobrevivência.

A dupla intervenção cirúrgica foi um sucesso e a bebé terá um desenvolvimento saudável.